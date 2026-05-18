"المسائية".. غزة تحت النار وتلاسن أمريكي إيراني والهدنة تترنح في لبنان

تناولت “المسائية” تطورات غزة تحت القصف، والتصعيد الكلامي بين واشنطن وطهران، إلى جانب هشاشة الهدنة في لبنان وسط استمرار التوتر على الجبهة الجنوبية.

ولم يحمل صباح يوم الأحد أي قدر من الانفراج لسكان قطاع غزة، إذ استشهد 7 فلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية "تكية" لإطعام النازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين تبين أنهم نازحون من شمال القطاع، وتحديدا من جباليا، وكانوا يبحثون عن طعام يسد رمق عائلاتهم.

وفي الملف الأمريكي الإيراني، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تشديد لهجته تجاه طهران. وفي تصريحات لموقع "أكسيوس" ، وجه ترمب تحذيرا مباشرا لإيران، مؤكدا أنها ستتلقى ضربة أشد قسوة بكثير إذا لم تتقدم بعرض تفاوضي أفضل.

ورغم تلويحه بالخيار العسكري، أبقى الرئيس الأمريكي الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي، قائلا "ما زلت أعتقد أن إيران تريد اتفاقا، وأنتظر أن ترسل مقترحا محدثا".

أما في لبنان، فتبدو التهدئة وكأنها تسير فوق حقل ألغام. فبالتزامن مع الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار، شنت إسرائيل غارات جديدة استهدفت مناطق في جنوب وشرق البلاد، في حين واصل "حزب الله" الإعلان عن تنفيذ هجمات ضد مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

وشدد الحزب على أن عملياته تأتي ردا على ما وصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للهدنة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انزلاق الجبهة اللبنانية إلى مواجهة أوسع، رغم المساعي الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة.