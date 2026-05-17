"المسائية".. تداعيات اغتيال الحداد في غزة وطهران تتوعد بآلية لمضيق هرمز

تواصل حلقة (2026/5/16) من برنامج "المسائية" تغطيتها لليوم الـ78 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها، بموازاة رصد التطورات الميدانية والسياسية في غزة ولبنان.

وفي الملف الفلسطيني، حملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجتمع الدولي والوسطاء مسؤولية اغتيال قائد كتائب القسام في غزة، عز الدين الحداد، مؤكدة أن الجريمة تهدد اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي الملف الإيراني، أعلن الرئيس الإيراني في رسالة لبابا الفاتيكان، عزم بلاده فرض آلية دولية لرصد الممر المائي الاستراتيجي، بالتزامن مع تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من "أوقات عصيبة" تنتظر طهران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وفي تطورات الموضوع اللبناني، استمرت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بينما دعا حزب الله السلطة اللبنانية لوقف ما وصفه ب"التنازلات المجانية".

وفي سياق متصل، طرحت الحلقة استطلاعا للرأي عبر منصاتها الرقمية حول مدى قدرة الاتفاق اللبناني الإسرائيلي على تمديد وقف إطلاق النار ل45 يوما في إنهاء الحرب بشكل دائم.