عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم حتى لو فرضت علينا الحرب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران دفعت كلفة باهظة من أجل امتلاك برنامج نووي سلمي والتمتع بحق تخصيب اليورانيوم، مؤكدا رفض بلاده التخلي عنه حتى ولو فُرضت عليها الحرب.

وأضاف عراقجي أن الإصرار على التخصيب لا يقتصر على البعد التقني أو الاقتصادي، بل يرتبط أيضاً بمبدأيْ الاستقلال والعزة الوطنية.

ومن ناحية أخرى، أقر وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي بوقوع أخطاء عديدة في التعامل مع دول الجوار، موضحا أن مفهوم "تصدير الثورة" لم يكن ينبغي أن يُنفذ بأساليب غير صحيحة، الأمر الذي أثار مخاوف وقلق بعض الدول المجاورة.

تقديم: أحمد طه