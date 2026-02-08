الخارجية السودانية: حرب السودان جزء من مشاريع دولية تستهدف سيادة الدول

قال وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، إن الحرب في السودان لا يمكن فصلها عن سياقات إقليمية ومشاريع دولية تستهدف تقويض سيادة الدول والسيطرة على مواردها وزعزعة استقرار المجتمعات.

وأوضح سالم خلال ندوة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أن الحرب لم يخترها الشعب السوداني ولا تعكس قيمه، مؤكدا أنها جاءت نتيجة تمرد مليشيا مسلحة يغذيها مرتزقة أجانب يسعون إلى تقويض الشرعية.

كما دانت الخارجية السودانية ما وصفته بالصمت الدولي إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الدعم السريع وحكومة تحالف تأسس في ولايات دارفور وكردفان غربي السودان.

تقديم: أحمد طه