إيران تكشف تفاصيل مفاوضاتها مع أمريكا وتتمسك بحق التخصيب

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن المحادثات الأخيرة مع واشنطن في سلطنة عمان كانت انطلاقة جيدة، مؤكدا أنها اقتصرت على الملف النووي الإيراني.

وشدد عراقجي على تمسك طهران بحقها في استمرار تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أنه رغم عدم تحديد موعد دقيق للجولة المقبلة فإن هناك رغبة متبادلة في استئنافها قريبا.

كما جدد الوزير الإيراني التأكيد على الخطوط الحمراء لبلاده فيما يخص "حق التخصيب"، لافتا إلى وجود توافق ضمني بين الطرفين على ضرورة عقد جولة ثانية قريبا لاستكمال التباحث.

تقديم: أحمد طه