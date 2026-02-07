مقتل 24 نازحا في هجوم بمسيّرة للدعم السريع بشمال كردفان

أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 24 شخصا، بينهم نساء و8 أطفال، جراء استهداف طائرة مسيرّة تابعة للدعم السريع عربة تقل نازحين فارين من ولاية جنوب كردفان، أثناء وصولها إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان.

وقالت الشبكة، في بيان، إن استهداف المدنيين العزل، ولا سيما الفارين من مناطق النزاع، يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للقوانين الإنسانية والدولية، ويعكس استمرار نهج العنف الممنهج ضد المدنيين وسياسة الإفلات من العقاب.

وحمّلت شبكة أطباء السودان الدعم السريع المسؤولية الكاملة عما وصفتها بالمجزرة وتداعياتها الإنسانية، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين، ومحاسبة قيادة تلك القوات على هذه الانتهاكات.

تقديم: أحمد طه