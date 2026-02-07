ديوان السودان.. قراءة في المشهد الصناعي السوداني

تعد مطاحن غلال ولاية النيل الأبيض التي أنشئت في سبعينيات القرن الماضي من أقدم المنشآت الصناعية في السودان، لكنها توقفت عن العمل منذ سنوات بسبب التمويل والتعقيدات الإدارية.

ورغم انتقال عدد من المستثمرين إلى الولاية بعد الحرب، فإن التعقيدات والإجراءات الرسمية حالت دون اكتمال مساعيهم للاستثمار فيها.

ويعتبر المصير الذي آلت إليه مطاحن غلال النيل الأبيض، تجسيدا للعوائق الإدارية التي تعطل فرص الاستقرار والنهوض الصناعي لا سيما في زمن الحرب.

تقديم: مصطفى الشيخ