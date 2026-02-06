الاحتلال يشرع في تنفيذ مخططاته التهويدية بمحافظة القدس

كشفت محافظة القدس اليوم عن مباشرة السلطات الإسرائيلية لمخططاتها التهويدية، وقالت إنها شرعت في شق شارع استيطاني جديد شمال المدينة المحتلة، ضمن مخطط لعزلها عن محطيها الفلسطيني.

وقالت المحافظة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت أعمال شق شارع 45 الاستيطاني شمال القدس المحتلة، في إطار مخطط استعماري يهدف إلى ربط مستعمرات شمال القدس وشرق رام الله بمدينة القدس المحتلة، وتعزيز السيطرة الاستعمارية على محيطها.

وحذرت المحافظة من أن الشارع الجديد "يسهم في تشجيع الاستيطان واستقطاب مستوطنين جدد للسكن في المستوطنات المحيطة، وتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للمنطقة".

تقديم: وعد زكريا