1520 خرقا ارتكبها الاحتلال بغزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار

يوم آخر دام في قطاع غزة، عشرات استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي الذي يوقّع اتفاقا لوقف الحرب بيد وبالأخرى يطلق النار على الفلسطينيين ليلا ونهارا دون خوف من مساءلة أو حساب.

وقد جعلت ممارسات الاحتلال تلك الهدنة تبدو كما لو كانت اتفاقا من طرف واحد، فالجانب الفلسطيني التزم بإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار وتسليم الأسرى، بينما في المقابل لا يتوقف الطرف الإسرائيلي عن إطلاق النار، واستهداف المقاومة، وحصار القطاع، ومنع المساعدات، ومؤخرا تعذيب العائدين إلى القطاع عبر معبر رفح.

ووثق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة 1520 خرقا ارتكبها الاحتلال منذ اتفاق وقف إطلاق النار قبل 115 يوما، خلفت 556 شهيدا و1500 جريح.

تقديم: أحمد طه