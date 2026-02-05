عقوبات بريطانية على 6 شخصيات سودانية بينهم كيكل وبرشم

فرضت بريطانيا حزمة جديدة من العقوبات تدخل حيز النفاذ فورًا، ضد ستة أشخاص يشتبه في ارتكابهم فظائع خلال حرب السودان، أو في تأجيج الصراع عبر توفير المرتزقة والعتاد العسكري.

وقالت الخارجية البريطانية إن حسين برشم القائد الميداني في قوات الدعم السريع مسؤول عن ارتكاب فظائع جماعية، بما في ذلك العنف على أساس عرقي والتسبب في النزوح القسري والاعتداء على المدنيين خاصة في إقليم دارفور.

كما ضمت قائمة العقوبات 3 شخصيات كولومبية هي كلاوديا فوريرو وماتيو بوتيرو وألفارو بيسيرا، وهؤلاء متهمون بالضلوع في تجنيد عناصر سابقين من الجيش الكولومبي لتدريب قوات الدعم السريع والقتال في صفوفها.

وأشار البيان إلى أن "أبو عاقلة محمد كيكل"، قائد قوات درع السودان، مسؤول عن فظائع ارتُكبت في أوائل عام 2025 بولاية الجزيرة.

كما أشار إلى أن مصطفى عبد النبي، مدير بنك الخليج الخاضع للعقوبات البريطانية، ومالك أغلب أسهم شركة "شيلد للحلول الوقائية" (السودان)، ومستشار قائد قوات الدعم السريع، يُشتبه في مشاركته بالتمويل غير المشروع للحملة العسكرية التي تقودها قوات الدعم السريع.

تقديم: حسام يحيى