تنديد بانتهاكات الاحتلال بحق العائدين إلى قطاع غزة

شهد معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة تشغيلا محدودا، وسط قيود أمنية إسرائيلية مشددة، وتستعد دفعة ثانية من أهالي غزة -تتكون من 45 فلسطينيا مع مرافقيهم- لمغادرة القطاع لتلقي العلاج بالخارج.

وقالت حركة حماس إن ما تعرض له العائدون إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من تنكيل وابتزاز متعمد على أيدي قوات الاحتلال يشكل سلوكا فاشيا وإرهابا منظما، مؤكدة أن ما يجري للعائدين عبر المعبر ليس إجراءات عبور، بل انتهاكات ممنهجة تستهدف ثني الناس عن العودة إلى ديارهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الجهود الدولية مستمرة لضمان فتح معبر رفح بشكل كامل وضمان دخول المساعدات، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في غزة في خطر لعدم دخول المساعدات بالشكل المطلوب، ومؤكدا استمرار قطر الضغط مع الوسطاء لفتح المعبر بشكل كامل.

تقديم: أحمد طه