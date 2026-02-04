الرياض وأنقرة ترفضان تشكيل أي كيانات موازية في السودان

أعلنت السعودية وتركيا في بيان مشترك رفضهما تشكيل أي كيانات غير شرعية أو موازية خارج إطار مؤسسات الدولة السودانية، وشددت الرياض وأنقرة على منع تدفق الأسلحة الخارجية غير المشروعة.

وطالب الطرفان في لقاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية، بعدم تحويل السودان إلى ساحة للصراعات والأنشطة غير القانونية، مؤكدين ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.

كما شدد الطرفان على ضرورة إطلاق عملية سياسية يقودها السودانيون، تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية لا تضم الجماعات المتطرفة أو الجهات المتورطة في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوداني.

تقديم: حسام يحيى