الجيش السوداني يعلن سيطرته على مدينة كادقلي جنوبي كردفان

أعلن الجيش السوداني فتح طريق كادقلي – الدلنج بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد، عقب عملية عسكرية مكنته من كسر الحصار المفروض على المدينة، مؤكدا أن قواته أحبطت رهانات وأوهام المليشيا وأعوانها.

وقال الجيش إن قواته كبدت قوات الدعم السريع والمرتزقة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح عقب ما وصفها بضربات قاصمة، مشيرا إلى فرار من تبقى منهم مع تقدم القوات وفتح الطريق.

وجدد الجيش السوداني تأكيده على أن المعركة ماضية حتى تطهير البلاد من قوات الدعم السريع، وبث جنود بالجيش مقاطع مصورة تظهر دخولهم مدينة كادقلي والتقاءهم بقوات الجيش في الفرقة 14 مشاة داخل المدينة.

تقديم: سالم المحروقي