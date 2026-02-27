"المسائية" يناقش أزمة المياه في غزة ومفاوضات جنيف وأمن السويداء

قال مسؤول ملف المياه في بلدية غزة طارق شهاب إن أزمة المياه في مدينة غزة لا تزال متفاقمة، مشيرا إلى أن نسبة العجز في المياه وصلت إلى نحو 90% مقارنة بالاحتياج اليومي قبل الحرب.

واتهمت منظمات حقوقية -بينها هيومن رايتس ووتش وأوكسفام- الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المياه كسلاح عبر حرمان الغزيين من الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية للبقاء على قيد الحياة، وهو الحصول على كمية تتراوح ما بين 15 و20 لترا يوميا.

وفي ملف آخر، اختتمت في جنيف المرحلة الثانية من الجولة الثالثة للمفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن تحقيق تقدم ملموس في المحادثات، ومن المقرر عقد اجتماعات فنية في فيينا الأسبوع المقبل، على أن تُستأنف المفاوضات لاحقا بعد عودة الوفدين للتشاور مع قيادتيهما.

وفي الملف السوداني، أفاد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن عام 2025 شهد قفزة مروعة في أعداد الضحايا المدنيين بالسودان، حيث تضاعفت الأرقام بأكثر من مرتين ونصف مقارنة بالعام السابق، وأرجع تورك هذا التصاعد إلى دخول الطائرات المسيّرة المتطورة وبعيدة المدى في النزاع، مما تسبب في توسيع دائرة المخاطر والدمار.

وفي تركيا، عادت أغنية تجاوز عمرها العشرين عاما لتتصدر "الترند" مجددا، وذلك بعد لفتة مميزة من إحدى المدارس استبدلت جرسها التقليدي بلحن الأغنية الذي يعبر عن الشوق لزيارة الكعبة المشرفة. وقد ساهمت مقاطع "المسحراتي" جلال قراطورة -وهو يؤدي الأغنية مع الطلاب- في انتشارها الواسع على منصات التواصل.

وفي سوريا، أحرز الملف الأمني تقدماً ملحوظا بإعلان وزارة الداخلية عن عملية تبادل للمحتجزين في السويداء شملت 86 شخصا في إطار مساعي التهدئة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا إن العملية تضمنت تحرير 25 محتجزا من "مليشيا الحرس الوطني" مقابل الإفراج عن 61 شخصا كانوا محتجزين لدى هذه المليشيا، مشيرا إلى وجود جهود مستمرة لصياغة حل وطني شامل للمحافظة يحظى بدعم دولي تمهيدا لترسيخ الاستقرار في البلاد.

