"المسائية" يناقش تعثر المساعدات في غزة وتطورات الملفين السوداني والسوري

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الحصار الإسرائيلي وإعاقة إدخال المساعدات أديا إلى إعلان المطبخ المركزي العالمي التوقف عن العمل في القطاع ابتداء من يوم الجمعة القادم وحتى إشعار آخر.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تبين -بعد المتابعة والتحقق من الجهات ذات العلاقة- أن توقف المطبخ يأتي في سياق معيقات ميدانية جسيمة فرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الملف السوداني، خلص تحقيق أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الدعم السريع استهدفت أشخاصا من ذوي الإعاقة خلال سيطرتها على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وقالت المنظمة إن التحقيق -الذي استند إلى شهادات ناجين وشهود عيان- وثق عمليات إعدام تعسفي واعتداءات بالضرب وسوء معاملة شملت أشخاصا من ذوي الإعاقة، مع اتهامهم بالانتماء إلى الجيش السوداني والقوات المساندة له.

وفي الملف الأمريكي الإيراني، يسود الترقب لانطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة المقررة الخميس في جنيف، وأكد عراقجي أن هناك فرصة للتوصل إلى صفقة استنادا إلى تفاهمات الجولة الثانية، مؤكدا -في الوقت ذاته- تمسك إيران ببرنامجها الصاروخي.

وفي سوريا، بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي لسوريا توماس باراك الخطوات المنجزة في ملف اندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وشدد الجانبان على وحدة الأراضي السورية ودعم سوريا في مكافحة تنظيم الدولة، وإطلاق أعمال اللجنة الدولية بقيادةٍ سورية، لضمان الشفافية في ملف تدمير الأسلحة الكيميائية تحت إشراف سوري.

تقديم: وعد زكريا