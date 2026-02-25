"المسائية" يناقش تفاقم معاناة غزة وتزايد التوتر بين واشنطن وطهران

تتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، فمع دخول منخفض جوي جديد تزداد المأساة التي يعيشها النازحون، خاصة في ظل تعنت الاحتلال في إدخال الاحتلال البيوت المتنقلة ومستلزمات الإيواء.

وتسببت المياه في غرق خيام النازحين بمناطق متفرقة وتلف ممتلكات الأهالي، ورغم الأوضاع الصعبة والمأساة الإنسانية، يواصل الفلسطينيون الذين خرجوا أثناء الحرب الإسرائيلية العودة للقطاع.

وفي ملف التوتر بين واشنطن وطهران، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن معارضة رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين خيار الحرب مع إيران، وقال ترمب إن كين يعتقد أن الحرب يمكن الفوز بها بسهولة.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في أقرب وقت، كما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة أن طهران تحرص على خيار التفاوض مع واشنطن، لكنها مستعدة للرد على أي هجوم عسكري.

وفي السودان، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 28 مدنيا وإصابة 39 آخرين، بينهم 10 نساء، جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع الاثنين على بلدة مستريحة بولاية شمال دارفور غربي السودان، وأدانت الشبكة الاستباحة الواسعة التي تعرضت لها بلدة مستريحة.

من جانبها، أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 2690 شخصا من منطقة مستريحة جراء انعدام الأمن والمعارك الدائرة، مشيرة إلى أن النازحين توزعوا على مواقع متفرقة داخل محافظة كبكابية بولاية شمال دارفور.

وفي سوريا، أفاد قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، بمقتل أحد عناصر قوات المهام الخاصة خلال عملية نوعية استهدفت مليشيا "سرايا الجواد" بريف جبلة. وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على عدد من عناصر المليشيا، في حين أكدت قناة "الإخبارية السورية" نقلا عن مصدر أمني أنه تم تحييد أحد القادة البارزين واثنين من متزعميها خلال الاشتباكات.

تقديم: أحمد طه