"المسائية" يتناول الأزمة الأميركية الإيرانية ورد أبو الغيط على تصريحات هاكابي

أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي أن قوات بلاده تراقب تحركات الأعداء على مدار الساعة، مؤكدا أن العين العسكرية الإيرانية لا تغفل وأن الجاهزية قائمة بلا انقطاع.

ونقل برنامج "المسائية" على شاشة الجزيرة مباشرة تصريحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن استغراب الرئيس دونالد ترمب عدم استسلام الإيرانيين رغم الضغوط المكثفة، واعتبر ويتكوف أن إقناع طهران لا يزال مهمة شاقة.

وفي موضوع آخر، رصد "المسائية" إدانة الأمين العام للجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مزاعم السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي بشأن أحقية إسرائيل في أراض عربية، وقال أبو الغيط إن تلك التصريحات تتناقض مع سياسات الولايات المتحدة ومواقفها، وتهدف إلى مغازلة الجمهور اليميني في إسرائيل.

كما توقف "المسائية" عند إعلان تنظيم الدولة مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت عناصر من الجيش والأمن السوري في دير الزور والرقة، وأسفرت عن مقتل 3 عسكريين خلال هجومين منفصلين، وجاءت هذه العمليات عقب كلمة صوتية لمتحدث التنظيم دعا فيها مقاتليه إلى مهاجمة الدولة السورية، واصفا الجيش بالمرتد.

واحتل إعلان الجيش السوداني الدفع بتعزيزات عسكرية من العاصمة الخرطوم إلى إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد جزءا من اهتمام "المسائية"، حيث أبرز إعلان الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين عاصمة الإقليم بشأن استقبال قائدها اللواء الركن إسماعيل الطيب كتيبة قادمة من قيادة سلاح المظلات بالخرطوم، وأن الكتيبة ستنتشر في خطوط الدفاع المتقدمة بإقليم النيل الأزرق لتعزيز الجاهزية القتالية في المنطق.

تقديم: أحمد طه