هاكابي يثير الجدل مجددا وحميدتي يتعهد باستئصال الإسلاميين

أعرب السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي عن دعمه لفكرة سيطرة إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط الممتدة “من النيل إلى الفرات”، مؤكدا -خلال مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون- أنه لا يرى غضاضة في ذلك.

واستند هاكابي في موقفه هذا إلى خلفيات وتفسيرات دينية، حيث شدد -في رده على سؤال المذيع بشأن أحقية إسرائيل بالمنطقة كاملة- بقوله: "لا بأس إذا استولوا عليها بالكامل".

وفي السودان، أرجع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) تعثر تقدم قواته باتجاه الخرطوم وبورتسودان إلى الهجمات التي تشنها طائرات مسيّرة تنطلق من قواعد جوية في دولة مجاورة.

وأوضح حميدتي أن انخراطهم في الحرب كان اضطرارياً، مشدداً على مواصلة العمليات العسكرية حتى القضاء على ما أسماه "جيش الحركة الإسلامية" وتأسيس مؤسسة عسكرية بديلة. كما نفى قائد قوات الدعم السريع طموحه لحكم السودان، مؤكداً أن مسعاه الأساسي هو "اجتثاث الإسلاميين" من المشهد.

وفي سوريا، تسلّمت الهيئة العامة للطيران المدني السوري اليوم إدارة مطار القامشلي في محافظة الحسكة، وذلك في إطار تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقد وصلت بعثة فنية حكومية إلى المطار بالتزامن مع هبوط أول طائرة مدنية قادمة من دمشق، وعلى متنها معدات تقنية مخصصة لإعادة تأهيل المرفق وتجهيزه.

تقديم: أحمد طه