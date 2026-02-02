بدء تشغيل معبر رفح بعد الإغلاق الإسرائيلي شبه الكامل له

فُتح معبر رفح بشكل محدود جدا، وتنظر الدول الوسيطة والراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى فتح المعبر باعتباره اختبارا ليس فقط على المستوى الإنساني، وإنما أيضاً على الجانبين الأمني والسياسي.

وتم الاتفاق على أن يكون افتتاح المعبر تدريجيا ومحدودا جدا، إذ سيسمح في المرحلة الأولى فقط بمرور الأشخاص من دون عبور بضائع ومن دون إدخال مساعدات.

وبناء على ما هو مخطط له، سيسمح بخروج نحو 50 مريضاً على أن يرافق كلَّ مريض فردٌ أو اثنان من عائلته، مما يعني أن 150 شخصا سيغادرون يوميا ضمن الإطار الطبي.

وبالتوازي سيسمح بعودة محدودة لفلسطينيين غادروا القطاع أثناء الحرب، غير أن ذلك سيكون مرهونا بإجراءات فحص وتدقيق صارمة.

تقديم: أحمد طه