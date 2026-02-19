استمرار خروقات الاحتلال وقوى مدنية تطالب بهدنة في السودان

في انتهاك متجدد لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، استهدف الاحتلال الإسرائيلي الشاب مهند النجار مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك أثناء وجوده قرب دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما ناقشت الحلقة دعوة مجموعة من القوى المدنية والسياسية في السودان طرفي النزاع (الجيش والدعم السريع) إلى إقرار وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان، مع التأكيد على أهمية وجود أدوات مراقبة وتنفيد فعّالة لإنجاح المقترح.

واستعرضت الحلقة أيضا تفاصيل الاستنفار الجوي الأمريكي الأخير، مشيرة إلى نشر أسراب من المقاتلات وطائرات الدعم اللوجستي والإنذار المبكر في منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لكون هذه الطائرات هي ذاتها التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة في عملياتها ضد إيران في يونيو/حزيران 2025.

وفي سوريا، أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن مجموعة من الجرائم، متضمنا بنودا لتخفيف الأحكام الصادرة بحق فئات من المحكومين، إضافة إلى تقليص مُدد عقوبات السجن المؤبد والمؤقت وفق نسب محددة.

تقديم: مصطفى عاشور