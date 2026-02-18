رمضان يطرق أبواب غزة وفرحة منقوصة تحت ركام الحرب

أعلنت دول إسلامية عدة بينها السعودية وقطر والإمارات واليمن والكويت أن الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان، كما أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية أن الأربعاء هو أول أيام الشهر المبارك.

ويحل الشهر الفضيل على أهل غزة مع واحدة من أبشع حروب الإبادة التي شهدها القطاع، وبعد أكثر من عامين على حرب لم تترك بيتا إلا وطالته، ولا عائلة إلا ومسَّها الفقد أو النزوح أو الألم.

ورغم الوجع فإن روح رمضان تعود لتنبض في شوارع غزة وأزقتها، متحدية الحصار والركام، إذ يتمسك الأهالي بما تبقى من تفاصيل الحياة، ويستقبلون شهر رمضان بإيمان وصبر، وكأنهم يكتبون بداية جديدة للحياة فوق أنقاض الحرب.

تقديم: أحمد طه