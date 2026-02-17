المسائية مالك عقار: صراع السودان ليس حربا أهلية بل مواجهة مع غزاة

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إنهم يعملون على تهيئة بيئة مواتية للسلام في البلاد، مشيرا إلى أن هذه العملية يجب أن تبدأ بوقف تام لتدفق المرتزقة والدعم الخارجي لمليشيا الدعم السريع.

وأضاف عقار، عقب لقائه السفير التركي لدى السودان فاتح يلدز، أن هذا الوقف يعتبر شرطا مسبقا للسلام، وليس مجرد تفصيل يمكن التفاوض عليه لاحقا، مؤكدا أن الصراع الحالي في السودان ليس حربا أهلية بين فصيلين سودانيين، بل حربا تخوضها الدولة ضد تدفق المرتزقة والغزاة. تقديم: حسام يحيى

