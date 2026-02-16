الاحتلال يفرض وقائع السيادة على أراضي الضفة الغربية

للمرة الأولى منذ عام 1967 صدّقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على قرار يسمح لها ببدء الاستيلاء على أراض فلسطينية واسعة في الضفة الغربية المحتلة عبر تسجيلها كـ”أملاك دولة”.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي، وقالت إن القرار الإسرائيلي يعتبر بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلانا ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية، ويشكل إنهاء للاتفاقيات الموقعة.

وقالت حركة حماس إن تصديق الحكومة الإسرائيلية على القرار يمثل محاولة لسرقة أراضي الضفة الغربية، وفرض وقائع استيطانية بالقوة عبر تسجيلها أراضيَ دولة، واصفة الخطوة بأنها باطلة وصادرة عن سلطة احتلال لا شرعية لها.

تقديم: أحمد طه