واشنطن تحمل طرفي النزاع في السودان مسؤولية التدهور

قال مستشار الرئيس الأمريكي لأفريقيا مسعد بولس، إنهم على تواصل مع طرفي النزاع في السودان، مبينا أن التواصل مع قائد قوات الدعم السريع ليس سهلا، في حين يجري التواصل بشكل دائم مع قائد الجيش.

وأوضح بولس أن طرفي الصراع يتحملان مسؤولية تدهور الأوضاع خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى تدفق غير مسبوق للأسلحة إلى الجانبين، وأن المأساة الإنسانية في السودان هي الأكبر على الإطلاق في العالم. تقديم: سالم المحروقي

