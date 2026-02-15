المسائية لجنة إدارة غزة تطالب بصلاحيات كاملة

قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث إن اللجنة لا تستطيع تحمل مسؤولياتها على نحو فعال ما لم تحصل على الصلاحيات الإدارية والمدنية التي تمكّنها من العمل بكفاءة واستقلالية.

وأضاف شعث أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الاستعداد لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في غزة تمثل خطوة تصب في مصلحة المواطن، مؤكدا أن التمكين الحقيقي للجنة سيفتح الباب أمام الحصول على دعم دولي جاد لجهود الإعمار ويهيئ لانسحاب إسرائيلي كامل. تقديم: أحمد طه

