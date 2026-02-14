تحرك سوداني في أوغندا لمحاصرة داعمي قوات الدعم السريع

طالب مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بتوظيف علاقاته الإقليمية للتواصل مع الجهات الداعمة لقوات الدعم السريع، وحثها على وقف هذا الدعم.

وقال مجلس السيادة السوداني، في تعميم صحفي، إن عقار ناقش مع موسيفيني في القصر الرئاسي بمدينة عنتبي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والجهود المبذولة لتحقيق السلام ووقف الحرب في السودان.

وأضاف المجلس أن الجانبين بحثا سبل استعادة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن الرئيس الأوغندي تعهد بالتواصل مع الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي في هذا الشأن وفقا لمجلس السيادة.

تقديم: أحمد طه