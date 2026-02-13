دعوة عاجلة للجنة الوطنية لإدارة غزة لمباشرة مهامها

دعا المكتب الإعلامي الحكومي اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى الحضور للقطاع ومباشرة مهامها، مؤكدا جاهزية المؤسسات والدوائر الحكومية وموظفيها للتعاون الكامل معها.

وقال المكتب إنه في ضوء التطورات السياسية والإدارية الجارية، يُجدد الترحيب باللجنة الوطنية لإدارة غزة، ويؤكد أهمية حضورها العاجل للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية، وأكد الجاهزية الكاملة لنقل الصلاحيات ذات الصلة.

وشدد المكتب الإعلامي على وحدة الأرض الفلسطينية، ووحدة الجغرافيا السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا أن تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي يشكل أولوية وطنية عليا في هذه المرحلة الحساسة.

تقديم: وعد زكريا