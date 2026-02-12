مجلس السلم الأفريقي: ملتزمون بالحفاظ على وحدة السودان

في تطور يُعَد الأبرز منذ أكثر من 4 سنوات، شارك وفد السودان بقيادة وزير الخارجية محي الدين سالم في الاجتماعات الوزارية لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأكدت مسودة البيان الختامي لمجلس السلم والأمن الأفريقي على التزام الاتحاد بالحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي كيانات موازية أو ترتيبات تمس شرعية الدولة السودانية.

ودعت المسودة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مؤكدة في الوقت ذاته على رفض أي تدخلات خارجية في السودان، كما دان مجلس السلم والأمن الأفريقي بشدة الانتهاكات ضد المدنيين في الفاشر بشمال دارفور.

تقديم: سالم المحروقي