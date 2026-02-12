المسائية عقبات إسرائيلية أمام المرحلة الثانية من التهدئة بغزة وترتيبات دولية مرتقبة

رغم بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا تزال إسرائيل تتنصل من أي التزامات تخص الانسحاب من أماكن في القطاع، أو التشغيل الحر لمعبر رفح، أو إدخال المساعدات بكميات كافية.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مسؤول أمريكي إن مجلس السلام بشأن غزة سينعقد في 19 فبراير/شباط الجاري في واشنطن، وتوقع أن تصل مساهمات الدول في المجلس إلى مليارات الدولارات، كما توقع الإعلان عن تشكيل قوة حفظ الاستقرار الدولية الخاصة بغزة قريبا. تقديم: أحمد طه

