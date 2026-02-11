حزب الله يتهم إسرائيل وأمريكا بالسعي لتجريد المقاومة من السلاح
قال نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله اللبناني إن إسرائيل والولايات المتحدة تسعيان لتجريد المقاومة من السلاح، مؤكدا أنه يجب ألا يملي أحد على لبنان المساس بقدراته الدفاعية.
وأكد الأمين العام لحزب الله أن موقع إسرائيل الدولي تراجع بوضوح، وهذا دليل على أنها دخلت طور الانكفاء، وأنها الآن أضعف من أي وقت مضى، وأن لبنان لن يكون معبرا للهيمنة التي تتحقق فيها الهزيمة أو مطامع إسرائيل.
تقديم: أحمد طه
Published On 11/2/2026|
آخر تحديث: 11:10 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة + الجزيرة مباشر