المسائية مبعوث غوتيرش يؤكد تأييد المنظمة الأممية لعملية سياسية شاملة بالسودان

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة، إن المنظمة الدولية تتطلع لإطلاق عملية سياسية شاملة في السودان لا تستثني أي طرف، مؤكدا تضامن الأمم المتحدة الكامل مع جهود إعادة الإعمار.

ومن ناحية أخرى، أكد السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" ورقني قبيهو، حرص المنظمة على بذل مزيد من الجهود من أجل إسكات أصوات البنادق في السودان. تقديم سالم المحروقي

