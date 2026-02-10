رصد معسكر تدريبي لقوات الدعم السريع داخل الأراضي الإثيوبية

كشفت وكالة “رويترز”، استنادا إلى مصادر استخبارية ودبلوماسية إثيوبية وتحليل لصور الأقمار الصناعية، عن قيام إثيوبيا بإنشاء معسكر سري لتدريب آلاف المقاتلين التابعين لقوات الدعم السريع السودانية.

ويمثل المعسكر أول دليل مباشر على انخراط إثيوبيا في النزاع السوداني، ويقع المعسكر على بعد 32 كيلومترا من الحدود السودانية و101 كيلومترا من سد النهضة، ويعمل على مد قوات الدعم السريع بمقاتلين إضافيين مع اشتداد المعارك.

وكشفت وثائق أمنية ودبلوماسية نقلتها "رويترز" عن دور إماراتي في دعم قوات الدعم السريع، تمثل في بناء معسكر تدريب وتوفير الخبرات العسكرية واللوجيستية، وأحصت هذه الوثائق وجود آلاف المقاتلين (حوالي 4300 فرد) خضعوا لبرامج تدريبية في ذلك الموقع منذ بداية العام الجاري.

