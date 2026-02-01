المسائية مطار الخرطوم يستقبل أول رحلة طيران تجارية منذ اندلاع الحرب

استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الأحد أول رحلة طيران تجارية بعد 3 أعوام من التوقف، إذ هبطت اليوم رحلة تابعة للخطوط الجوية السودانية قادمة من مدينة بورتسودان شرقي البلاد، وهي الرحلة الأولى من نوعها.

وقال مدير عام شركة مطارات السودان، سر الختم بابكر الطيب، إن انطلاق العمل في مطار الخرطوم يتم بسعة استيعابية كافية للمرحلة الحالية، موضحا أن المطار قادر على استقبال 4 طائرات في وقت واحد، مطمئنا المواطنين وشركات الطيران بجاهزية المطار لاستقبال الرحلات. تقديم أحمد طه

