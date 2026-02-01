حماس: ادعاءات الاحتلال بخرقنا اتفاق وقف إطلاق النار استخفاف بالوسطاء

قالت حركة حماس إن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن خرق الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار كاذبة وهي محاولة لتبرير مجازره، وإن هذه الادعاءات استخفاف بالوسطاء والأطراف المشاركة في مجلس السلام.

ودعا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها الحقوقية إلى إدانة هذه المجازر بوضوح، واتخاذ إجراءات عملية لوقفها.

كما طالب بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وعدم السماح باستمرار سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على مزيد من القتل والتدمير.

تقديم: أحمد طه