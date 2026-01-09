المسائية الجيش اللبناني يبسط سيطرته على جنوب الليطاني

أعلن الجيش أن خطة حصر السلاح بيد الدولة دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى التي ركزت على بسط السيطرة العملياتية على معظم قطاع جنوب الليطاني، باستثناء المناطق الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها أكدت الرئاسة اللبنانية أن تمكين الدولة من بسط سيادتها يتطلب انسحابا إسرائيليا كاملًا واحترام وقف الأعمال العدائية، مشددة على أن انتشار الجيش جنوب الليطاني يستند إلى قرار وطني جامع، وأن تثبيت الاستقرار في لبنان يرتبط بمعالجة الخروقات الإسرائيلية. تقديم: وعد زكريا

