المسائية تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في أحياء حلب

بدأ الجيش السوري تحويل حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب إلى منطقة عسكرية مغلقة، في حين قالت هيئة العمليات في الجيش السوري إن كافة مواقع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” هناك باتت هدفا مشروعا للجيش.

اقرأ المزيد

بدورها، قالت الداخلية السورية إن 3 من أفراد قوات الأمن أصيبوا خلال تأمينهم الأهالي في قصف مدفعي شنته قوات "قسد" على دوار شيحان في حلب، في حين مددت هيئة الطيران المدني في سوريا تعليق الرحلات الجوية من مطار حلب الدولي وإليه جراء المستجدات الأمنية. تقديم: أحمد طه

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ