المسائية البرهان والخريجي يبحثان سبل إنجاح المبادرة السعودية الأميركية

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمدينة بورتسودان، نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، وتناول اللقاء سبل إنجاح مبادرة السلام برعاية سعودية أميركية.

وثمن البرهان حرص القيادة السعودية على استدامة الأمن والاستقرار في البلاد، معربا عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، وكذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب. تقديم: سالم المحروقي

