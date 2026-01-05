المسائية المحكمة الدستورية العليا في فنزويلا تكلف نائبة الرئيس بتولي مهام الرئاسة

قررت المحكمة العليا في فنزويلا تكليف ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس، بتولي مهام رئاسة البلاد مؤقتا بجميع الصلاحيات والمهام والمسؤوليات العائدة لمنصب رئاسة الجمهورية، بهدف ضمان الاستمرارية الإدارية.

بدوره أعلن الجيش الفنزويلي اعترافه بديلسي -التي كانت نائبة للرئيس- رئيسة بالوكالة للبلاد، وندد وزير الدفاع الفنزويلي بالعدوان الأميركي وأعلن الاستنفار الأمني لحفظ سيادة البلاد، وطالب الولايات المتحدة بإطلاق سراح الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته. تقديم: مصطفى عاشور

