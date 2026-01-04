تداعيات إعلان ترامب اعتقال الرئيس الفنزويلي وزوجته

أعلنت وزيرة العدل الأميركية أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيواجهان تهما تشمل التآمر لارتكاب جرائم إرهاب وحيازة أسلحة رشاشة وأجهزة تدميرية ضد الولايات المتحدة.

وسلطت حلقة (2026/1/3) من برنامج "المسائية" النقاش على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقال مادورو وزوجته واقتيادهما جوا إلى خارج البلاد بعد ضربات واسعة النطاق على فنزويلا نفذت فجر أمس السبت، مشيرا إلى أن إدارته تبحث عن بديله المحتمل.

وأكدت كراكاس رفضها أي محاولة لتغيير نظامها الحاكم واحتفاظها بحق الدفاع المشروع عن شعبها وأراضيها وسيادتها، معلنة تفعيل خطط الدفاع ونشر قوات الدفاع الشعبي، إلى جانب إعلان حالة الطوارئ والتوجه لتقديم شكاوى إلى مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية.

