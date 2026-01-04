المسائية حزب المؤتمر السوداني: استمرار الحرب يهدد استقرار السودان

قال خالد عمر، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بتحالف “صمود”، إن استمرار الحرب يهدد وحدة السودان، محذرا من انزلاق البلاد إلى التفكك وظهور دويلات تقودها جماعات مسلحة وأمراء حرب.

اقرأ المزيد

ودعا نائب رئيسِ حزب المؤتمر السوداني إلى التوافق على عقد اجتماعي جديد يستوعب تعدد البلاد وتنوعها، ويضع أسسا راسخة لفدرالية حقيقية، ويضمن التداول السلمي للسلطة، وإقرار العدالة والإنصاف تفاديا لتشظي السودان وتقسيمه. تقديم: مصطفى عاشور

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ