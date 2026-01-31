سفير السودان في مصر: الجالية السودانية تحظى برعاية خاصة في مصر

أكد سفير السودان لدى مصر عماد الدين عدوي، التزام بلاده الكامل باحترام القوانين والقرارات المصرية المنظمة للوجود الأجنبي، مشيرا إلى أن الجالية تحظى برعاية خاصة من القيادة المصرية.

وعلق عدوي خلال حديثه "للمسائية" على شاشة الجزيرة مباشر، بأن ما يثار بشأن حملات ترحيل للسودانيين تنفذها السلطات المصرية، مؤكدا الجهات المعنية تراعي هذا الوجود بصورة خاصة ضمن مختلف الإجراءات والقرارات في إطار خصوصية العلاقات السودانية المصرية.

وأوضح أن عدد السجناء من أبناء السودان لا يتجاوز 400 سجين، مقارنة بنحو 6 ملايين مقيم وفق تقديرات رسمية، نافيا صحة ما تردد عن طلب الحكومة السودانية التضييق على مواطنيها، واصفا تلك الأحاديث بالمحاولات التي تستهدف الإضرار بالعلاقات بين البلدين.