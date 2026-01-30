بلدية غزة: أزمة عطش تعيشها المدينة

تُعد أزمة المياه في مدينة غزة واحدة من أكثر القضايا الإنسانية والبيئية تعقيدا في العالم، حيث تداخلت فيها العوامل الجغرافية مع الحصار والحروب لتخلق وضعا كارثيا، خاصة بعد تسرب مياه البحر للخزان الجوفي.

وأدت جولات الصراع المتكررة إلى تدمير واسع في شبكات المياه وآبار الاستخراج ومحطات تحلية المياه الصغيرة، كما يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول قِطع الغيار اللازمة لإصلاح هذه المنظومات بشكل دوري.

ومع تصاعد الأحداث الأخيرة توقفت معظم محطات التحلية عن العمل تماما، الأمر الذي أدى لانتشار الأمراض المعوية والجلدية نتيجة استخدام مياه ملوثة، وأصبحت كمية المياه المتاحة والصالحة للاستعمال للفرد في غزة أقل بكثير من الحد الأدنى اللازم للبقاء على قيد الحياة.

تقديم: مصطفى عاشور