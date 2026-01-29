بنك السودان المركزي يحذر من تطبيق مصرفي غير مرخص

قال بنك السودان المركزي إنه لاحظ ظهور تطبيق مالي إلكتروني في مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع المتمردة في ولاية جنوب دارفور غربي السودان، محذرا من التعامل مع التطبيق لكونه غير مرخص للعمل في البلاد.

وأكد البنك أن أي تعامل مع التطبيق يشكل مخالفة للقوانين السودانية، وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014، كما أكد عدم وجود أي ضمانات لاسترداد أموال المتعاملين مع التطبيق حال التعدي عليها أو عند اختراق الحساب.

وناشد بنك السودان المركزي المواطنين والجهات الرسمية والاعتبارية عدم التعامل مع التطبيق أو أي نافذة أو معاملة أو تطبيق مرتبط به سواء داخل السودان أو خارجه.

تقديم: سالم المحروقي