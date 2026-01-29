"الإطار التنسيقي" العراقي يرفض تصريحات الرئيس الأمريكي

عقد تحالف “الإطار التنسيقي” -الكتلة السياسية الشيعية الكبرى في العراق- اجتماعا عاجلا لتدارس التطورات الأخيرة، وذلك عقب تصريحات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وكان ترمب قد وجه تحذيرا مباشرا لبغداد بضرورة عدم تكليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة، واصفا إياه بـ"الخيار السيئ".

ولم يقتصر الأمر على النقد، بل لوح الرئيس الأمريكي بقطع المساعدات عن العراق في حال وصول المالكي إلى السلطة.

تأتي هذه الضغوط الأمريكية في وقت حساس للغاية، حيث يمتلك "الإطار التنسيقي" الثقل الأكبر في اختيار رئيس الوزراء ورسم ملامح السلطة التنفيذية.

وكان التحالف قد حسم قراره يوم السبت الماضي بإعلان ترشيح المالكي رسميا للمنصب، وهو القرار الذي يبدو أنه اصطدم بـ "خط أحمر" من واشنطن.

تقديم: أحمد طه