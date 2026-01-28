مناوي يبحث مع وفد عسكري بريطاني جهود السلام في السودان

التقى حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بوفد عسكري بريطاني رفيع المستوى برئاسة كبير مستشاري وزارة الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة مساعي المملكة المتحدة في دعم عملية السلام بالسودان.

وشدد مناوي على أن أي حديث عن وقف إطلاق النار أو السلام لا يمكن أن يتم قبل انسحاب قوات الدعم السريع من المدن ومؤسسات الدولة ووقف الانتهاكات بحق المدنيين، وتجميعها في مواقع مخصصة خارج المناطق السكنية.

تقديم: وعد زكريا