المسائية الحكومة الإيرانية بين خيار المواجهة وأولوية الحوار

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن إيران مستعدة لأي حرب محتملة بغية حماية مصالحها الوطنية، وشددت في الوقت ذاته على أن بلادها تمنح الأولوية للحوار والاستقرار الإقليمي لحل المشاكل.

وأعربت المتحدثة عن ثقتها بأن إيران ستتجاوز هذه الأوقات العصيبة بالتواصل مع الشعب، مضيفة أن الحكومة تؤمن بضرورة الخروج من هذه الأزمة عبر الانخراط في حوار مع الشعب والاعتراف بمطالبه المشروعة. تقديم: أحمد طه

المصدر: الجزيرة