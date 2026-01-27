مالك عقار يبحث مع سلفاكير دور جنوب السودان في إحلال السلام

جدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، خلال لقائه رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير في العاصمة جوبا، رغبة السودان في أن تكون دولة جنوب السودان فاعلا رئيسيا وأساسيا في إحلال السلام.

وقدم عقار شرحا لرئيس دولة جنوب السودان حول الأوضاع العسكرية والإنسانية والسياسية في السودان، إلى جانب مناقشة قضايا ذات صلة بالأمن القومي السوداني وأمن جنوب السودان، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في البلدين.

وخلال اجتماعه بوزير الداخلية في دولة جنوب السودان والمفتش العام لقوات الشرطة ومدير الأمن الداخلي ومدير الأمن الخارجي ومدير جهاز الاستخبارات العسكرية، شدد عقار على ضرورة العمل المشترك بين السودان وجنوب السودان من أجل إنهاء الحرب في السودان.

