الناطق العسكري باسم القسام: تعاملنا مع ملف الأسرى والجثث بشفافية

قال أبو عبيدة الناطق العسكري الجديد باسم كتائب القسام، إن الحركة تعاملت مع ملف الأسرى والجثث وأنجزت كل ما هو مطلوب منها وفق اتفاق وقف إطلاق النار، وسلمت جميع الأحياء والجثث بالسرعة الممكنة.

وأكد أبو عبيدة أن الكتائب حريصة كل الحرص على إغلاق هذا الملف بشكل كامل وأنها ليست معنية بالمماطلة فيه، وأشار إلى أن العملية تمت في ظروف معقدة وشبه مستحيلة، ودعا الوسطاء للوقوف عند مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وحول جثة الجندي الإسرائيلي "ران غويلي"، أكد أبو عبيدة أن الكتائب زودت الوسطاء بكافة المعلومات المتوفرة، وأن الاحتلال يبحث حاليا في أحد الأماكن بناء على المعلومات المقدمة من كتائب القسام.

تقديم: أحمد طه