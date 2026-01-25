البرهان: لا تفاوض دون إنهاء السيادة الموازية وانسحاب الدعم السريع

رهن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، نجاح أي مساعٍ تفاوضية لوقف الحرب بتخلي التشكيلات المسلحة عن ادعاءات السيادة الموازية والاعتراف الصريح بسلطة الدولة الشرعية.

واعتبر البرهان، أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يختزل في هدنة مؤقتة بل إن التسوية الجادة تشترط انسحاب الدعم السريع من مناطق سيطرتها وسحب الأسلحة وإنهاء أي مراكز قوى تعمل خارج القيادة الشرعية، وشدد على أن استمرار الدعم الخارجي للدعم السريع سيعقد إنهاء الحرب ويحول أمن البلاد القومي إلى ساحة للتنافسات الإقليمية.

وشدد رئيس مجلس السيادة على أن مهمة الجيش الأساسية تكمن في منع تفكك الدولة وإعادة تهيئة المشهد الأمني لتمهيد الطريق نحو انتقال مدني مستدام، رافضا بشكل قاطع فرض أي حلول أو معادلات خارجية للأزمة.

تقديم: أحمد طه