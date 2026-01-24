وزير الإعلام السوداني: الجيش مستمر في معاركه والخرطوم تتعافى

أكد وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر، التزام القوات المسلحة بمواصلة التضحيات حتى تحرير البلاد من “مليشيا الدعم السريع”، مشيرا إلى أن العاصمة الخرطوم تشهد حالة من التعافي التدريجي.

وفي سياق تأكيد استقرار الأوضاع القيادية، أوضح الوزير أن كلا من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء كامل إدريس، يمارسان مهامهما الرسمية بالكامل من قلب العاصمة.

وحول آفاق الحل، وضع الأعيسر أمام "مليشيا الدعم السريع" خيارا وهو الانصياع لمبادرة الحكومة السودانية، كما أوضح أن المبادرة "السعودية الأمريكية" تركز في مرحلتها الأولى على إقرار هدنة لإيصال المساعدات الإنسانية، يعقبها وقف شامل للحرب.

وكشف الأعيسر عن وجود نقاشات مستمرة بين الحكومة السودانية والجانبين السعودي والأمريكي للتوصل إلى تسوية نهائية. وشدد على أن الحكومة ترى في المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء، كامل إدريس، المسار الأكثر شمولا لتحقيق السلام المستدام وإنهاء الصراع.

ووجّه الوزير نداءً للشباب السوداني بضرورة العودة إلى البلاد والخرطوم تحديدا، ليكونوا في طليعة العائدين ويعملوا على تأهيل البيوت تمهيدا لعودة أهاليهم.

تقديم: أحمد طه