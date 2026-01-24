وزير الإعلام السوداني: الجيش مستمر في معاركه والخرطوم تتعافى
وفي سياق تأكيد استقرار الأوضاع القيادية، أوضح الوزير أن كلا من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء كامل إدريس، يمارسان مهامهما الرسمية بالكامل من قلب العاصمة.
وحول آفاق الحل، وضع الأعيسر أمام "مليشيا الدعم السريع" خيارا وهو الانصياع لمبادرة الحكومة السودانية، كما أوضح أن المبادرة "السعودية الأمريكية" تركز في مرحلتها الأولى على إقرار هدنة لإيصال المساعدات الإنسانية، يعقبها وقف شامل للحرب.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4"جاؤوا من كولومبيا لسبي السودانيات".. أرقام حول فظائع تحصل في الفاشر وأخواتها
- list 2 of 4الجزيرة نت تنقل الأوضاع في مدينتي كادقلي والدلنج
- list 3 of 4تراجع الدعم الإنساني يفاقم معاناة لاجئي جنوب السودان في السودان
- list 4 of 4الحرب في السودان تتسبب بأطول فترة إغلاق للمدارس عالميا
وكشف الأعيسر عن وجود نقاشات مستمرة بين الحكومة السودانية والجانبين السعودي والأمريكي للتوصل إلى تسوية نهائية. وشدد على أن الحكومة ترى في المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء، كامل إدريس، المسار الأكثر شمولا لتحقيق السلام المستدام وإنهاء الصراع.
ووجّه الوزير نداءً للشباب السوداني بضرورة العودة إلى البلاد والخرطوم تحديدا، ليكونوا في طليعة العائدين ويعملوا على تأهيل البيوت تمهيدا لعودة أهاليهم.
تقديم: أحمد طه